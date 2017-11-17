Бишкек, 17 ноября, 2017, 11:26 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2017 года граждане Киргизии совершили 1419 преступлений в России, заявила в ходе заседания Большого общественного совета представитель МВД РФ в республике Яна Шарахова, передает «24.kg».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По ее данным, из них было совершено 85 преступлений экономического характера, 55 связано с незаконным оборотом наркотиков и 11 — террористического характера. Кроме того, были совершены преступления с хищением денег и чужого имущества.

Шарахова отметила, что по итогам первого полугодия 2016 года жители Киргизии на территории РФ совершили на 7,6% преступлений больше, чем за аналогичный период этого года.

По ее словам, количество преступлений, совершенных киргизами, составляют 6,7% от общего числа совершенных иностранцами и лицами без гражданства на территории России.

Напомним, ранее житель Киргизии, примкнувший к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировал устроить теракт в Подмосковье с помощью грузовика КамАЗ.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас за пределами Киргизии работают от 700 тыс. до 1,2 млн киргизов (население страны — 6,14 млн человек). До 80% из них работают в России.

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