Хоторн, США, 17 ноября, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Прототип электрического грузовика Semi был представлен во время прямой трансляции из ангара компании Tesla Motors в Калифорнии вечером 16 ноября. Глава компании Илон Маск заявил, что фура с беспилотным управлением «взорвет мозг» внедренным уровнем инноваций, передает агентство Bloomberg.

Adidaswilson.com Semi Tesla Motors

«Тогда как обычные фуры имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля», — заявил Маск у себя в Twitter накануне презентации.

Серебристая фура, представленная на презентации, способна преодолеть расстояние до 800 километров при полной загрузке. По словам Маска, такое расстояние примерно соответствует средней протяженности грузовых маршрутов, позволит доставлять грузы на 400 километров и возвращаться обратно на одной зарядке.

При этом Tesla Semi оставит в прошлом веке перевозки на дизельных фурах, так как стоимость доставки электрогрузовике составит около $1,26 на милю, а в то время как средняя цена перевозки на дизельных машинах превышает $1,50 на милю.

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Благодаря аэродинамике, лучшей «чем у Bugatti Chiron» и мощным электрическим двигателям, новый грузовик сможет разгоняться до сотни километров в час всего за пять секунд. В Tesla Motors намерены начать серийное производство машин уже в 2019 году.

Отмечается, что грузовик оснащен четырьмя независимыми двигателями, установленными на задние колеса. При этом самой дорогой частью машины будет ее аккумуляторная батарея — ее стоимость оценивается в $100.

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При всех описанных достоинствах эксперты сомневаются, что дорогой грузовик будет востребован на протяженных маршрутах. Скорее он подойдет для внутрирегиональных перевозок, для доставки корреспонденции или для перемещения товаров из центров распределения в магазины и на склады.