Вашингтон, 17 ноября, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Известная теннисистка, экс-первая ракетка мира, 38-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс (США) и миллионер, а также основатель социальной сети Reddit Алексис Оганян связали себя узами брака, сообщает People.

Александр Осипов Серена Уильямс

Церемония бракосочетания прошла 16 ноября в Новом Орлеане. Отмечается, что 36-летняя Уильямс и 34-летний Оганян поженились спустя 11 недель после рождения дочери.

Гостями на свадьбе стали многие знаменитости: певицы Сиара и Бейонсе, модель Ким Кардашьян, теннисистка Каролина Возняцки и баскетболист Дэвид Ли, актриса Ева Лонгория и др.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что торжество обойдётся в более чем $1 млн, а гостей попросят не брать с собой мобильные телефоны, т.к. контракт на эксклюзивные фотографии подписан с Vogue.

1 сентября Уильямс родила дочь — Алексис Олимпию.

Ранее гендиректор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон подтвердил желание Уильямс после рождения дочери вернуться на корт и принять участие в Открытом чемпионате Австралии 2018 г.