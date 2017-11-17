Москва, 17 ноября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. При предусмотренных объёмах государственного финансирования системы здравоохранения после 2018 года отрасль ждёт стагнация, медицинских работников — снижение зарплат, а пациентов — уменьшение объёмов бесплатной медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.

Шапаев Федор Васильевич. Сельский врач.1964

Так, в 2018 году средства на повышение оплаты труда медицинских работников предусмотрены, а после 2018 года финансирование здравоохранения будет сокращаться в постоянных ценах (с учётом инфляции по отношению к 2018 году). В связи с этим главная задача Минздрава — доказать финансово-экономическому блоку, что дополнительные средства необходимы.

«В 2019—2020 годы рост государственных расходов на здравоохранение не запланирован, более того, они сокращаются. В ценах 2018 года они сокращаются на 2% и 3% соответственно. Значит, будут сокращаться и остальные статьи расходов — ФОТ (Фонд оплаты труда), расходы на лекарственные средства, расходные материалы ЖКХ, на ремонт и информатизацию. Из этого следует, что ни зарплаты медиков, ни объёмы бесплатной медицинской помощи расти не будут. Потому что в здравоохранении действует простое правило — сколько денег, столько и объёмов бесплатной медицинской помощи. Более того, с учётом того, что в отрасль планируется приток врачей (за счёт выпускников вузов, которые не попали в ординатуру), то ФОТ придётся распределять на большее число врачей. Значит, будет падение зарплат медиков в 2019 и 2020 годах», — подчеркнула эксперт.

Отметим, что 17 ноября Госдума на пленарном заседании обсудит поправки в федеральный бюджет, в частности, выделение дополнительных средств на систему здравоохранения в 2018—2020 годах. Доктор медицинских наук Гузель Улумбекова проанализировала структуру расходов на медицину в РФ за 2013−2017 годы и дала свой прогноз развития данной сферы на ближайшие три года. За основу брались макроэкономические показатели — ВВП, уровень инфляции за декабрь 2016 года.

Согласно оценкам эксперта, государственные расходы на здравоохранение в 2018 году по сравнению с 2017 годом возрастут на 9% в постоянных ценах, то есть с учётом инфляции. Так, в 2018 году они составят 3 952 млрд рублей, и по сравнению с 2017 годом возрастут на 14% в текущих ценах или на 9% в постоянных ценах (при условии, что инфляция в 2018 году не превысит 4%). Если инфляция будет выше, то, соответственно, и рост расходов на здравоохранение в постоянных ценах будет меньше. Эту новость можно назвать положительной.

«Однако если сравнить бюджет здравоохранения 2018 года с прошлыми периодами, то выяснится, что после падения государственных расходов в 2016—2017 годах, мы только чуть превысили уровень финансирования здравоохранения 2015 года в постоянных ценах», — отметила Гузель Улумбекова.

Государственные расходы на здравоохранение складываются из трёх источников — средства Федерального фонда ОМС (ФОМС), средства федерального и региональных бюджетов. Основной рост расходов заложен за счёт средств ФОМС: в 2018 году по сравнению с 2017 годом в постоянных ценах растут на 11%. Средства федерального бюджета сокращаются на 2%, регионального бюджета — по плану увеличиваются на 11%. При этом увеличение средств региональных или консолидированных бюджетов в 2018 году стоит под большим вопросом. По данным Счётной палаты, в 2017 году эти бюджеты сократились во всех регионах, кроме одного, всего — на 43%.

«В связи с этим важно, чтобы запланированные государством средства дошли до государственных медицинских организаций и были направлены на повышение оплаты труда врачей. Однако на пути реализации увеличенного бюджета 2018 года есть серьёзные риски — сначала эти средства надо собрать (ведь это пока план), затем сохранить и направить на оплату труда медицинских работников согласно указам президента от 2012 года. Особенно важно при этом повышение оплаты труда для медицинских работников, которые трудятся в ЦРБ и в участковых больницах — оплоте оказания медицинской помощи на селе», — отметила Улумбекова.

Как она пояснила корреспонденту ИА REGNUM, прежде чем деньги попадут в государственные медицинские организации и пойдут на оплату труда врачей, их необходимо собрать, а затем обеспечить прохождение по сложной цепочке. Сначала из средств ФОМС будут вычтены расходы, которые направляются на оказание ВМП, не входящей в базовую программу ОМС (100,5 млрд рублей). До 2015 года эти расходы осуществлялись за счёт средств федерального бюджета. Затем вычитаются средства на ведение дела ФОМС, изготовление полисов ОМС, на родовые сертификаты и другие статьи. Далее эти ресурсы в виде субвенций направляются в территориальные фонды ОМС (ТФОМС). Но прежде чем попасть в медицинские организации, из них ещё вычитаются средства на поддержание деятельности ТФОМС и на работу страховых медицинских организаций (СМО). СМО являются посредниками в доведении денежных средств до медицинских организаций.

Далее из государственных средств ещё вычитаются средства, которые направляются в частные медицинские организации, претендующие по действующему законодательству на свою часть государственных ресурсов. Но это не всё, на длинном пути доведения государственных средств до государственных медицинских организаций часть средств задерживается в составе нормированного страхового запаса, за счёт которого можно покупать оборудование дороже 100 тыс. рублей. Соответственно, эти деньги в оплате труда врачей не участвуют.

«Но даже это ещё не всё. Может прийти указание от Минздрава или ФОМС (как это было в 2017 году), что ещё надо часть денег отдать на оказание ЭКО или, например, необходимы дополнительные средства на поддержание деятельности перинатальных центров и выхаживание младенцев с экстремально низкой массой тела. В 2018 году есть угроза, что часть средств может пойти на информатизацию, например, закупку программного обеспечения и поддержание деятельности действующих электронных систем», — отметила Гузель Улумбекова.

Таким образом, когда средства, наконец, дойдут до медицинских организаций, то часть из них пойдёт на покрытие долгов, которые образовались в результате нехватки финансов в 2017 году. Эти данные, а также объём дефицита исполнения программ государственных гарантий в регионах в 2017 году неизвестны, так как ни Минздрав, ни ФОМС о них не докладывают. Для справки: в 2016 году дефицит реализации территориальных программ государственных гарантий, то есть разница между запланированными на эту программу средствами и фактическими расходами, только за счёт консолидированных бюджетов субъектов РФ составил 164,4 млрд рублей.

Таким образом, по заключению Гузель Улумбековой, задача Минздрава сейчас — доказать финансово-экономическому блоку необходимость выделения дополнительных средств.

«Как быстро мы забываем, когда вылечились мы сами или наши близкие, сколько профессионализма, труда и души вкладывают в нас медицинские работники. Они высококлассные специалисты и заслуживают достойного уровня жизни», — заключила эксперт.

Напомним, сегодня, 17 ноября, Госдума во втором чтении рассмотрит проект федерального бюджета на 2018−2020 годы. Главный финансовый документ страны будет доработан. В частности, 7,9 млрд дополнительных средств будет выделено на систему здравоохранения. Кроме того, почти на 5 млрд рублей будет увеличено финансирование программы по подключению к интернету медицинских организаций. Так, в 2018 году на эти цели уйдёт 17,4 млрд рублей, в 2019 году — 17,1 млрд рублей, в 2020 году — 14,5 млрд рублей.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве заявили, что расходы государства на здравоохранение к 2025 году необходимо увеличить минимум в 1,3 раза. Вместе с увеличением финансирования отрасли необходимо стремиться к снижению доли расходов населения на медицинскую помощь. Одним из вариантов может быть введение прогрессивной шкалы налогообложения для граждан с высоким уровнем дохода.

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