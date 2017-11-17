Москва, 17 ноября, 2017, 10:53 — ИА Регнум. В России все обязательства перед гражданами пенсионного возраста в настоящее время выполняются и будут выполняться и далее. В Пенсионном фонде РФ нет дефицита средств. Об этом говорится в комментарии Минтруда России в связи с высказываниями главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Размер пенсий ни при каких обстоятельствах не уменьшится. Наоборот, обеспечивается рост всех видов пенсий, назначаемых и выплачиваемых по линии ПФР. Пенсия и дальше будет только расти», — отмечается в официальном заявлении министерства.

Пенсии будут расти как в результате ежегодной индексации не ниже уровня инфляции за предыдущий год (для неработающих пенсионеров), так и в результате ежегодной августовской корректировки (для работающих пенсионеров), пояснили в Минтруде.

На 2018 год в бюджете Пенсионного фонда РФ заложены средства для индексации страховых пенсий на уровне 3,7%. Это значительно превысит уровень инфляции за 2017 год (по ожидаемым прогнозам Минэкономразвития РФ инфляция составит 2,5−2,8%).

В ведомстве напомнили, что в 2017 году обеспечена индексация страховых пенсий на 5,8%, что превышает инфляцию 2016 года (5,4%).

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в интервью одному из российских СМИ заявил о том, что в стране не осталось денег даже для выплат скромных пенсий будущим пенсионерам.

Аргументировал свое мнение он тем, что в 2016 году государство отказалось от индексации пенсий в нарушение ранее взятых на себя обязательств перед пенсионерами и заменило индексацию одноразовой выплатой в 5000 рублей, а также не будет индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2018 году.

В Пенсионном фонде России опровергли заявление Кудрина, заявив, что требуемые расходы на выплату пенсий и социальных выплат заложены в трехлетнем бюджете РФ.

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