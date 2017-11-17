Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 ноября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Университет города Переславля обязан 5 декабря передать занимаемые здания и земельные участники в администрацию города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Переславля.

Университет города Переславля Университет Переславля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на данный момент УГП им. Айламазяна не аккредитовано, имеет проблемы с набором студентов. Из-за тяжёлого финансового положения у университета образовались долги — только порядка 1,3 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги.

«Отсутствие аккредитации не позволяет нам обеспечить выпуск студентов с государственным дипломом. Лицензионную проверку мы прошли с небольшими замечаниями, право на осуществление образовательной деятельности у университета сохранено. Обучение проводилось по трём направлениям — это прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии, прикладная информатика в экономике. Все студенты, несмотря на отсутствие аккредитации, получили государственные дипломы с помощью Ярославского государственного университета им. Демидова», — сказал первый проректор ЧОУ ВО «УГП им. А.К. Айламазяна» Сергей Амелькин.

На данный момент в вузе около 30 студентов на трёх направлениях 2, 3 и 4-го курсов. На первый курс в этом году набора не было.

Здание университета принадлежит мэрии города и находится в безвозмездном пользовании. Мэрия провела проверку и по ее итогам направила в адрес университета уведомление о расторжении договора. Власти предложили перезаключить договор только на одно здание на срок до 01.07.2018 для завершения учебного года. Университет от этого отказался. В связи в этим, 1 декабря прекращается договор безвозмездного пользования, и 5 декабря университет должен эти здания и занимаемые земельные участки передать по акту администрации.

«Требование вернуть здания администрации совершенно нормальное и законное. Но если мы это сделаем, то потеряем возможность осуществлять обучение, так как наша лицензия подразумевает проведение обучения только по тем адресам, которые у нас прописаны в лицензии. Поэтому необходимо направить ходатайство о переводе студентов в аккредитованные лицензированные вузы, с тремя учебными заведениями уже есть предварительная договорённость», — сказал Сергей Амелькин.

Сейчас вопрос о переводе студнетов в другие вузы решает собрание учредителей.