Москва, 17 ноября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В России задержаны 12 членов этнической организованной группы, которые занимались организацией масштабных каналов нелегальной миграции из Центральной Азии. Об этом сообщает в пятницу, 17 ноября, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Задержаны 12 активных участников и лидеров организованной группы, — говорится в сообщении. — В рамках возбужденного уголовного дела им предъявлено обвинение по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции)».

Отмечается, что в ходе обысков в офисных и жилых помещениях, которые использовались иностранными гражданами для осуществления противоправной деятельности, были обнаружены и изъяты поддельные бланки миграционных карт, оригиналы и копии документов иностранных граждан, поддельные печати и штампы, дата-штампы о пересечении госграницы, компьютеры и магнитные носители, содержащие базы данных, а также различная учетная и архивная документация.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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