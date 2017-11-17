Смоленск, 17 ноября, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Смоленских школьников с 1 марта 2018 года будут кормить завтраками из расчета 30 рублей в день на одного учащегося. Соответствующий параметр предусмотрен в проекте бюджета города на 2018 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Смоленска.

В. Соколов. Школа

Как пояснили в горсовете Смоленска, в конце октября было принято решение о предоставлении в 2018 году бесплатных горячих завтраков ученикам начальной школы из расчета 27 рублей за один завтрак и обедов льготным категориям детей. Тогда было отмечено, что сумму необходимо увеличить, так как она не менялась с 2014 года. Теперь решение принято — на школьное питание из горбюджета решено выделить на 5,9 млн больше, чем планировалось изначально.

«Администрация города отреагировала на нашу просьбу, учла предложение по увеличению лимитов на организацию бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях города в 2018 году. Это значит, что завтрак, предоставляемые учащимся начальных классов бесплатно, будут формироваться с 1 марта из расчета 30 рублей на одного ребенка», — прокомментировал решение председатель Смоленского городского Совета Юрий Сынкин.

Финансирование школьного питания в смоленских школах, таким образом, увеличится с 1 марта 2018 года.

Добавим, что в 2018 году бесплатные горячие завтраки будут получать все ученики младших классов — это 14 тыс. 577 человек. Также бесплатными горячими обедами будут обеспечены 3012 школьников, попадающих под льготные категории.

Между тем, еще в 2011 году, эксперты заявляли, что для обеспечения питания детей по нормативу необходимо тратить 95−100 рублей. Сейчас эта сумма существенно увеличилась.

В то же время, по данным территориального Управления Роспотребнадзора, опубликованным в октябре этого года, на территории Смоленской области по сравнению с маем 2017 года охват горячим питанием школьников снизился на 3% — в основном за счет учащихся средних и старших классов. В октябре горячие завтраки или обеды получали 87%.

Добавим, что в сентябре специалисты Роспотребнадзора провели 24 проверки школьного питания. По результатам было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.

Впрочем, Смоленск — один из немногих городов ЦФО, где сохранено бесплатное питание хотя бы для младшеклассников: в большинстве случаев за счет бюджет питаются только дети из льготных категорий семей. Правда, и тарифы на питание существенно выше.

Например, в Тамбове стоимость завтраков для младшеклассников составляет 78 рублей, обедов — 90 рублей. На бесплатное питание для детей из многодетных семей выделяется 40 рублей в день, а для детей из малоимущих семей — 50 рублей. В Орле бесплатное питание для школьников загнало бюджет в громадные долги перед поставщиками — на июль этого года долг составил 78 млн рублей. Стоимость завтрака оплачивалась из бюджета из расчета 40 рублей в день на одного ученика, при этом 20 рублей составляли субвенции из облбюджета. В Иваново младшеклассников, как и в Смоленске, кормят бесплатно — на 20 рублей в день: завтрак включает в себя, например, кашу, половину сосиски и напиток. В Воронеже за счет бюджета питание получают все младшеклассники (в регионе, кстати, давно действует программа «Школьное молоко»), а также воспитанники групп продленного дня, дети из малообеспеченных семей, дети, стоящие на учете в тубдиспансере, спортсмены-разрядники. В прошлом году на эти цели было выделено более 300 млн рублей: 37 рублей стоит завтрак, 40 рублей — обед.