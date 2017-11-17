Москва, 17 ноября, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Оборонный бюджет США на 2018 год — это заявка на долгосрочные стратегии, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2018 год. Среди прочего он содержит раздел «Противостояние российской агрессии».

«Это, безусловно, не только новые военные ассигнования, но и заявка на новые долгосрочные стратегии, которые в случае реализации могут перекрыть намертво любые перспективы нормализации российско-американских отношений», — отметил Косачёв в соцсети.

Сенатор уточнил, что самым негативным образом на отношения между странами могут повлиять прописанные требования для министра обороны разработать и реализовать всеобъемлющую стратегию по борьбе с угрозами, исходящими от РФ, а также требование для министра обороны и госсекретаря совместно разработать всеобъемлющую стратегию по борьбе с угрозами и пагубным влиянием, исходящим от РФ.

«Ослеплённые русофобией конгрессмены отливают в граните своё извращённое понимание современного мира и места в нём собственной страны. С разрушительными (как минимум политически и экономически) последствиями и для страны, и для мира», — указал парламентарий.

В документе, одобренном сенатом, прописан запрет на использование минобороны программного обеспечения Лаборатории Касперского из-за сообщений, что российская компания может быть подвержена влиянию российского правительства, а также требование для министра обороны проверить и отчитаться по работе, связанной с удалением подозрительных продуктов и сервисов из ИТ-сетей федерального правительства.

В документе предполагается выделение 4,6 млрд долларов на инициативу по европейской политике сдерживания (European Deterrence Initiative, EDI) для обеспечения безопасности союзников НАТО и укрепления оборонительных позиций США в Европе. Конгресс также требует, чтобы министр обороны совместно с главой командования ВС США в Европе передал план на грядущие годы по деятельности и ресурсному обеспечению данной инициативы в рамках 2018 фискального года и четырех последующих фискальных лет.

Кроме того, выделяется 350 млн долларов на оказание помощи Украине в сфере безопасности, включая поставки оборонительного летального оружия. Конгресс ограничивает это финансирование наполовину, пока министр обороны не подтвердит, что Украина предприняла существенные действия по институциональному реформированию оборонной сферы для того, чтобы использование помощи шло на поддержание развитого потенциала, отмечает Косачёв.

Порядка 100 млн долларов предусматриваются в рамках Инициативы по европейской политике сдерживания для реализации или поддержки одной совместной программы прибалтийских государств для укрепления их устойчивости и развития оборонного потенциала для сдерживания российской агрессии.

Также 58 млн долларов выделяется на ответные меры на нарушение Россией договора РСМД, включая исследование и развитие программ по ракетам средней и малой дальности наземного базирования, которые бы не подпадали под действие договора.