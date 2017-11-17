Москва, 17 ноября, 2017, 11:09 — ИА Регнум. В Центре Москвы неизвестные похитили у мужчины 15 млн рублей, которые тот получил за продажу биткоинов, сообщает 17 ноября агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

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По данным ведомства, инцидент произошел в одном из офисов в Малом Черкасском переулке. Выяснилось, что потерпевший вместе с агентом по биржевым сделкам прибыли в офис на встречу с незнакомым мужчиной, чтобы обменять биткоины на наличные.

После того, как стороны обсудили все условия, представитель покупателя криптовалюты принес в пакете 15 млн рублей, которые предназначались заявителю. Затем потерпевший перевел биткоины на счет покупателя.

Дождавшись подтверждения перевода, заявитель уже собрался забрать деньги, когда в офис вошли «шесть или восемь бородатых мужчин крепкого телосложения» и под угрозой насилия увели покупателя биткоина из офиса, забрав пакет с деньгами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленники и покупатель криптовалюты после выхода из офиса разбежались по одному.

«Установлено, что встречу организовал биржевой агент заявителя, который пояснил, что знаком с покупателем биткоинов более года. В ходе проверки оказалось, что офис, где проходила сделка, покупатель, представившись другим именем, снял за наличный расчет, при этом никаких документов составлено не было», — говорится в сообщении.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее в центре Москвы трое злоумышленников со стрельбой похитили у посетителя одного из кафе более 6,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело.