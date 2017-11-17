Чита, 17 ноября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Значительный отток населения зафиксирован в 11 из 12 приграничных районов Забайкальского края, где в общей сложности сейчас проживают 252,5 тысячи человек. Об этом заявил на заседании межведомственной комиссии по социально-экономическому развитию районов и городских округов министр социально-экономического развития региона Сергей Новиченко.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Сер. 1900-х

Он подчеркнул, что причинами этого стали отсутствие работы, неудовлетворительные условия жизни и медицина. Так, в 139 населенных пунктах из 265 нет сотовой связи, а износ систем ЖКХ составляет 70%.

В Газимуро-Заводском районе все дороги требуют капитального ремонта, подчеркнул министр. И все же, отмечает «Чита.ру», анкетирование показало, что половина проживающих сейчас в приграничных районах людей не хотела бы менять место жительства, а делает это вынужденно.

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Для того чтобы остановить эти негативные тенденции, в правительстве Забайкальского края обсуждается план развития приграничных районов до 2025 года. Создание плана вызвано сильной миграцией населения из данных районов и низким уровнем жизни в них. Работа над документом идет уже два года, пишет «Забмедиа». Задача органов власти — становить отток населения, который может полностью обезлюдить стратегически важные районы. В частности, приграничным районам придадут статус приоритетных и обеспечат им преференции на развитие. Добавим, что Забайкальский край граничит с Монголией и Китаем.

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ИА REGNUM уже неоднократно сообщало, что в Забайкалье наблюдается демографический кризис, обусловленный во многом кризисом экономическим. Численность постоянного населения Забайкальского края на 1 января 2017 года составила 1079,5 тыс. человек, и это на 3,5 тыс. человек меньше, чем по состоянию на 1 января прошлого года. При этом численность городского населения увеличилась на 1 тыс. человек и составила 734,5 тыс., а вот численность населения в сельской местности значительно сократилась и составила 345 тыс. человек. Снижается в регионе и рождаемость, и причиной этого является снижение количества женщин детородного возраста от 23 до 29 лет, связанное с тем, что женщины фертильного возраста уезжают из региона.