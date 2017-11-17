Ярославль, 17 ноября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В ближайшее время в Ярославле появится памятник лидерам народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В региональном правительстве предлагают жителям выбрать место, где именно его установить, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Новый памятник должно быть видно в монастырскую арку

Пока названы два варината: пешеходная зона на перекрестке Революционного бульвара с улицей Андропова и территория Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря.

По словам главного архитектора Ярославской области, территория Кирилло-Афанасиевского монастыря все же подходит больше, так как установка памятника стала бы логичной точкой масштабных реставрационных работ. Конечно, здесь требуется аккуратный подход: монумент должен вписаться в ансамбль монастыря. Кроме того, памятник нужно установить таким образом, чтобы его было видно через арку монастыря.

В правительстве приводят слова настоятеля Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря: отец Никодим установку памятника приветствует, считая такой шаг увековечением памяти о том, как Ярославль и его жители собрали ополчение и помогли его вооружить.

«Кирилло-Афанасиевский монастырь — это уникальная территория, здесь возведен первый и единственный храм, основанный Мининым и Пожарским. Во всей России нет больше такого храма. Никто не может этим похвастаться. Это очень достопримечательное место. Уже позже предки увековечили их память, основав на этом месте еще и монастырь. Установить именно здесь памятник ополчению считаю хорошей идеей, достойной» — говорит отец Никодим.

Главный архитектор считает, что на Революционном бульваре памятник тоже будет смотреться неплохо, но связь этого места с историческими событиями не так очевидна, как в случае с монастырем.

В любом случае, в правительстве Ярославской области сообщают, что окончательное решение должно быть за жителями. На портале региональных органов власти открыто соответствующее голосование.