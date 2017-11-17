Бишкек, 17 ноября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке вице-премьер-министра страны Дуйшенбека Зилалиева. Об этом передает в пятницу, 17 ноября, пресс-служба главы государства.

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«Данное решение принято на основании представления премьер-министра Киргизской Республики Сапара Исакова, который обосновал его переходом Дуйшенбека Зилалиева на другую работу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа 2017 г. парламент Киргизии в ходе внеочередного заседания рассмотрел и утвердил программу, структуру и состав правительства.

Должность премьер-министра страны досталась руководителю Аппарата президента Сапару Исакову, а должность вице-премьер-министра — Дуйшенбеку Зилалиеву.

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