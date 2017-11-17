Москва, 17 ноября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева раскритиковала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о невосстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом она написала в своём Instagram

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

«Ну что я могу сказать про решение WADA в отношении восстановления соответствия РУСАДА… Полный беспредел», — написала Исинбаева.

По её словам, после того, как Россия выполняла все требования очередной дорожной карты WADA, они присылали новую.

Кроме того, Исинбаева написала, что Макларен в своём докладе ничего не доказал, в нём нет выводов.

«Царапины…а знаете ли вы, что передав весь биоматериал спортсменов после завершившихся Олимпийский игр на хранение ВАДА, ответственность за них несёт ВАДА И МОК», — отметила также Исинбаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WADA объявило о признании РУСАДА не соответствующей кодексу организации. По мнению WADA, Россия не выполнила два условия — о признании выводов комиссии Макларена и о доступе к допинг-пробам.

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