Чебоксары, 17 ноября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Чувашии одномоментно выставлено на продажу рекордное число лотов в рамках банкротного дела ОАО «Чувашавтодора» — одного из крупнейших и старейших государственных предприятий. Выставлено почти 3 тыс. единиц имущества, балансовая стоимость которого не превышает 100 тыс. рублей. Соответствующее объявление опубликовал конкурсный управляющий, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Джон Ричи. Аукцион. 1875

На торги одномоментно выставлено 2952 лотов, общая начальная стоимость которых оценена в 24млн рублей. Среди них — компьютеры, уничтожители бумаг и другая офисная техника, снегоочистители, снегоразбрасыватели, косилки, мотобуры, бетоносмесители, системы контроля автотранспорта, кусторезы, мотопомпы, элекроплитки, сварочные агрегаты, столы, стулья, шкафы, диваны, дома-вагоны, кровати, кушетки, насосы, подшипники, лобовые стёкла, одежда, обувь, люки, светильники, подшипники, противогазы, дорожные знаки, лом цветных металлов,

Есть и необычные лоты — в частности, алкотестеры, кастрюли, чайники, фотоаппараты, радиостанции, термосы, штативы, бары-холодильники, вешалки, кресла, швейные машины, тонометры, бейсболка, звонок, ячейка для яиц, очки, сирена, флаги Чувашии и России, постельное бельё, войсковой прибор химической разведки, орехокол, открывалка, стопки, фляга, чудо-печь, пчелосемья.

Имущество продается отдельными лотами. Определён по времени и график снижения цены.

Напомним, банкротство предприятия сопровождалось судебными делами. Приговор выслушали пять человек во главе с бывшим директором, которому было назначено три года лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре 2017 года стало известно, что в рамках конкурсного производства продолжается работа «по привлечению виновных лиц должника к уголовной ответственности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАО «Чувашавтодор» было одним из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона. Его история насчитывала 85 лет. За эти годы в собственности предприятия оказалось 48 земельных участков общей площадью 809 510 кв. метров, 14 филиалов, более 200 зданий и сооружений, восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, управление материально-технического снабжения и проектно-сметное бюро.