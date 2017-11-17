Краснодар, 17 ноября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В Краснодаре погибли двое молодых людей. Травмы, несовместимые с жизнью, они получили на производстве. Несчастный случай произошёл на улице Уральской, где велись работы по демонтажу старого здания хладокомбината, передаёт ИА REGNUM 17 ноября.

Скриншот со страницы vk.com/typical_krd Старое здание хладокомбината

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, сообщение о частичном обрушении стены здания поступило на пульт дежурного около полудня 16 ноября. На место происшествия были направлены подразделения аварийно-спасательных формирований и МВД с кинологическими расчетами.

В результате инцидента 52-летний прораб попал в больницу. Позднее из-под завалов спасатели извлекли тела двух человек. Сообщается, что погибшим рабочим было всего 23 и 25 лет.

Демонтаж старого здания хладокомбината вёлся почти месяц. Рабочий день начинался, как обычно, ничего не предвещало беды.

Небольшой экскаватор работал на крыше. Вдруг в один момент рухнул целый пролёт. Рабочие оказались под завалами, передает телеканал «Кубань 24».

«Я видел этот кусок здания за час до обрушения, на крыше около этой стены работал трактор с буром, когда приехали СМИ, его уже не было, чистая халатность, которую хотят скрыть», — поделился очевидец.

Основная версия гибели людей — нарушение техники безопасности.

«Кто же так сносит? Они стену начали ломать снизу. Они надеялись, что верхние этажи сами испарятся, когда они низ разберут?! Езжу там каждый день, видел их халатный снос», — рассказал житель Краснодара.

Кадр из видеосюжета «Россия. Кубань» После ЧП

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«Все потому что заказчик чуть прибил подрядчика, тот в свою очередь сэкономил за счёт квалификации ИТР и рабочих в следствии чего и получилась эта трагедия (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ), — выдвинул предположение пользователь соцсети.

«Прохожу каждый день там. Вот все мне казалось, что обрушится», — прокомментировала горожанка А.

В произошедшем уже начали разбираться дознаватели. Доследственная проверка организована следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара СКР по краю. Выясняются все обстоятельства трагедии, изымается техническая документация.

Вероятнее всего, по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в Астраханской области летом 2016 года. 2 июня председатель сельскохозяйственного производственного кооператива поручил трактористу вместе с вольнонаемными работниками произвести разбор полов в бывшем жилом строении СПК «Пироговский». Во время демонтажа здания обвалился потолок, в результате погиб рабочий. Следствие возбудило уголовное дело, главным подозреваемым по которому проходит глава СПК. Как выяснилось, обвиняемый допустил к работе лиц, не прошедших стажировку, не обеспечил их спецодеждой и другими средствами защиты.

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Добавим, что только за шесть месяцев 2017 года в Краснодаре в организациях города пострадали от производственных травм 229 работников (в аналогичном периоде 2016 года 239), 12 из них получили травмы со смертельным исходом. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При этом три смерти на производстве произошли в строительной отрасли. Отмечается, что 25% работников получили травмы в результате неудовлетворительной организации производства работ работодателем.