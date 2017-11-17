Москва, 17 ноября, 2017, 10:10 — ИА Регнум. На рынке нефти ощущается присутствие неопределенности, которое препятствует возвращению котировок к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

catmoz Нефть

Накануне Brent предприняла новую неудачную попытку набега на уровень $62, закрывшись неподалеку от дневных минимумов, в районе $61,37. По итогам торгов актив подешевел на 0,76%, растеряв очки, заработанные днем ранее.

«После резкого обвала, который произошел 14 ноября, на рынок нефти пришла консолидация в диапазоне с нижней границей на уровне $61,20. Эта отметка преграждает путь к области $61, утрата которой рискует спровоцировать более агрессивные продажи», — полагает эксперт.

Значимых драйверов за динамикой Brent не стояло. Скорее, игроки пытаются взвесить и оценить баланс противодействующих факторов, присутствующих сейчас в сырьевом сегменте.

«16 ноября на рынках появились страхи по поводу того, что Россия, которая участвует в сделке и еще совсем недавно говорила о целесообразности продолжения сокращения добычи, может пойти на попятную и отказаться от участия в продлении сделки после ее завершения в марте 2018 года.

По крайней мере, ряд российских нефтяных корпораций сигнализируют о своем нежелании и дальше отдавать «кусок пирога» своим конкурентам», — пояснил эксперт.

Однако такой сценарий маловероятен, тем более что в рамках недавнего обсуждения львиная доля компаний все же подтвердила свою приверженность соглашению России и ОПЕК. Так что эти слухи уже в краткосрочной перспективе могут уйти со сцены.

«В отсутствие значимых драйверов Brent может продолжить ориентироваться на технические сигналы в краткосрочной перспективе. Решающими на данном этапе являются уровни $62 и $61 — пробой одного из них способен ускорить движение в соответствующем направлении», — считает эксперт.

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