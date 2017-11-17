Ярославль, 17 ноября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов поручил своим подчиненным выяснить, почему горят дома в Среднем и Нижнем поселках, и потребовал срочно нормализовать ситуацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Ярославской области В Среднем поселке дома горят почти каждый день

17 ноября одной из самых острых тем общегородского совещания, которое проводит мэр Ярославля, стали пожары в Заволжском районе. Напомним, последний месяц там почти ежедневно горят расселенные дома. Люди переживают за свои жизни — огонь вполне может перекинуться и на жилые дома, и на социальные объекты.

На общегородском совещании мэр очень жестко потребовал от своих подчиненных сегодня же разобраться и выяснить, почему горят дома, и решить вопрос с их сносом.

В понедельник Владимир Слепцов ожидает доклад на эту тему.

Между тем поджогами домов заинтересовались в прокуратуре города Ярославля. Там отмечают, что в 2017 году на территории Ярославля сложилась напряженная обстановка с расселенными домами, предназначенными к сносу. «Несмотря на отсутствие в данных домах проживающих лиц, обращают на себя внимание значительно участившиеся случаи пожаров в указанных объектах. Наибольшее количество пожаров в расселенных домах отмечается в Заволжском районе Ярославля. Так, в октябре — ноябре 2017 года на ул. Клубная и Кавказская, на Тверицкой набережной Ярославля произошло 13 пожаров» — сообщают в ведомстве.

Как отмечают сотрудники прокуратуры, сложившаяся ситуация несет в себе непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку значительно повышается риск возникновения пожара в соседних жилых домах.

В прокуратуре города Ярославля проведено межведомственное совещание с участием мэрии, Главного государственного инспектора Ярославля по пожарному надзору, территориальных отделов органов внутренних дел. Было принято решение о необходимости скорейшего сноса расселенных домов. Участники совещания ориентированы на поиск поджигателей, а также проведение комплекса профилактических мер. В их числе — ограничение доступа в расселенные дома, проведение разъяснительной работы с населением близлежащих домов о пожарной и общественной безопасности, необходимости своевременного информирования органов полиции о подозрительных лицах и фактах проникновения на указанные объекты.