Москва, 17 ноября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. На торгах 16 ноября рублю удалось существенно восстановиться в парах с иностранными валютами, невзирая на то, что на рынке нефти в течение дня превалировал медвежий уклон, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Неуверенные шаги доллара вкупе с налоговым периодом и перепроданностью российской валюты сделали свое дело, обусловив коррекцию после агрессивных распродаж. По итогам дня рубль отвоевал у доллара и евро в среднем по 1%, отправив «американца» под отметку 60 рубля, в район 59,50 рубля», — отметил эксперт.

Прежде всего, о восстановлении следует говорить в контексте технической коррекции, за которой стоял активность экспортеров в рамках стартовавшего на этой неделе налогового периода. Доллар на международной арене пытается показывать позитивную динамику, но действия «быков» по-прежнему осторожны и размеренны.

«Отсутствие четкого восходящего импульса американской валюты локально сыграло на руку перепроданному рублю. При этом фундаментальных драйверов за отскоком не стояло, хотя давление на валюты развивающихся рынков несколько ослабло», — пояснил Ковалев.

Нефтяной фактор по-прежнему игнорируется. Brent удерживается над уровнем $61,20, который защищает отметку $61. Несмотря на замедление падения, актив продолжает ощущать дискомфорт, особенно на фоне спекуляций по поводу возможного отказа России от пролонгации сделки ОПЕК+.

«Если в ближайшее время в сырьевом сегменте произойдут более резкие движения в том или ином направлении, рубль, лишенный четких ориентиров, все же может последовать за котировками черного золота.

Учитывая, что медведи не решаются на тестирование уровня $61, у Brent есть шанс совершить отскок, что может поддержать дальнейшее восстановление рубля, особенно если при этом доллар продолжит сомневаться в налоговой реформе», — полагает эксперт.

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