Минск, 17 ноября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Закон «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко и опубликован 17 ноября на правовом интернет-портале республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В документе содержится три статьи. В соответствии с первой ратифицируется договор, подписанный в Москве 11 апреля 2017 года. Вторая статья отменяет действие пятнадцати нормативно-правовых актов Белоруссии.

По третьей статье министры белорусского правительства должны будут привести законодательство страны в соответствие с подписанным договором.

«Совету Министров Республики Беларусь в течение двух лет со дня вступления в силу Договора принять меры по приведению законодательства Республики Беларусь в соответствие с Договором», — говорится в законе.

14 ноября аналогичный закон подписал Президент России Владимир Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года.