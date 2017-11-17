Москва, 17 ноября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Согласно данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА), в октябре 2017 года в странах Евросоюза суммарно было продано 450 новых автомобилей LADA, что превышает показатели октября 2016 года на 22,6%, сообщает 16 ноября аналитическое агентство «Автостат».

Sergey Rodovnichenko Лада Веста

Показатели октября 2017 года превышают сентябрьские, в первом месяце осени европейские автолюбители приобрели 406 новеньких российских автомобилей. Эксперты отмечают прирост продаж на 29% по отношению к началу года, всего же за 2017 год автомобилей LADA в ЕС было продано 4,2 тыс. штук.

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Продажи растут по данным АСЕА уже пятый месяц подряд. Эксперты автомобильного рынка это связывают с выходом на рынки ЕС седана Vesta. Отмечается, что в 2017 году продажи LADA Vesta начались в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии и Литве.

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Напомним, в начале ноября 2017 года дилеры «АвтоВАЗа» столкнулись с нехваткой автомобилей LADA Vesta SW и Vesta SW Cross, ими были проданы все имеющиеся на складах экземпляры.

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Пресс-служба «АвтоВАЗа» отчиталась, что в октябре 2017 года компании удалось продать 28 тыс. 638 автомобилей LADA, компания показала прирост продаж в 22,9% к 2016 году.