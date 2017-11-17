Йошкар-Ола, 17 ноября, 2017, 09:54 — ИА Регнум. В Марий Эл проходит оперативное совещание под председательством главы региона Александра Евстифеева с участием министра внутренних дел Виктора Косарева, представителей прокуратуры и Следственного комитета, руководителей поисково-спасательных и дорожных служб региона, посвященное произошедшей накануне страшной аварии в Килемарском районе. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в автокатастрофе, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Mari-el.gov.ru Минута молчания в память о погибших в автокатастрофе

Mari-el.gov.ru Александр Евстифеев дает поручения

«Выражаю скорбь по погибшим и выражаю соболезнования родным и близким. Постановляю: объявить 17 ноября днем траура в Республике Марий Эл. По всей территории республики приспустить государственные флаги, предложить учреждениям культуры отменить развлекательные мероприятия», — открыл совещание Евстифеев.

Он поручил министерству финансов и министерству социального развития принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

В ходе совещания было отмечено, что к расследованию причин автокатастрофы подключился Следственный комитет РФ. Будут проверены все версии, проведена проверка с точки зрения соблюдения правил дорожного движения и правил оказания услуг перевозчика. МЧС открыло работу телефона горячей линии.

Mari-el.gov.ru Представители экстренных служб Марий Эл на оперативном совещании

Евстифеев отметил, что все службы сработали оперативно и незамедлительно приступили к оказанию необходимой помощи.

«Наша задача — продолжить работу. Мы должны провести процедуру опознания, оказать психологическую помощь родным, помочь родственникам и принять необходимые меры, чтобы подобные происшествия в республике никогда не повторялись», — заключил глава Марий Эл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 ноября вечером на 74-м км трассы Р-173 в Килемарской районе республики микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом. На данный момент известно, что в общей сложности 15 из 19 находившихся в микроавтобусе человек погибли, 13 — на месте, один — в больнице и один — при перевозке с места аварии.

Автобус ехал по маршруту Йошкар-Ола — Юрино, попал в сильный снегопад. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу для совершения обгона, но не успел закончить маневр и вернуться на свою полосу, в результате произошла авария.