Москва, 17 ноября, 2017, 09:48 — ИА Регнум. В «Справедливой России» настаивают на сокращении исключений, когда дебошир все же может попасть на борт самолета, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Вележаева Н., Кузовкин Н. Стыдно! 1958

Госдума завершает рассмотрение пакета законопроектов, направленных в том числе на создание «черных списков» пассажиров. Отказать пассажиру в продаже билета на самолет будет нельзя, если у него есть документальное подтверждение того, что воздушная перевозка является единственным способом транспортного сообщения, он сопровождает пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, направляется на похороны члена семьи или обратно.

Наши воздушные перевозчики имеют право авиапассажиров защитить от таких дебоширов, появление реестра подобных граждан, которых не будут допускать на борт воздушного судна, вполне оправданно, заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Но мы считаем, что слишком много исключений из этого реестра — если он летит на похороны, его могут пустить, если он летит с инвалидом и так далее. Интересно, когда лезет в драку с членами экипажа, когда этот человек оскорбляет стюардесс, он думает, что у него может быть ситуация, когда ему надо лететь на похороны или что ему нужно будет везти инвалида? Человек должен отвечать за свои поступки, и подобных исключений, на наш взгляд, должно быть меньше», — заявил парламентарий.

Включение пассажира в «черный список» будет осуществляться на основании вступившего в силу административного наказания за совершение на борту правонарушения, угрожающего безопасной эксплуатации транспортного средства. Опротестовать решение пассажир сможет через суд. Перевозчик обязан исключить пассажира из «черного списка» по истечении года с даты вступления в законную силу постановления о назначении лицу административного наказания за соответствующее правонарушение.