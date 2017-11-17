Кунгур, Пермский край, 17 ноября, 2017, 09:42 — ИА Регнум. В городе Кунгуре Пермского края жители аварийного дома, которые до последнего сопротивлялись выселению из опасного, но своего жилья, всё же пришлось покинуть квартиры. Под принуждением. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, приставы исполнили решение суда. Строение, расположенное на улице Степана Разина, 3б, является непригодным для проживания людей. Семьям предоставили помещения специализированного маневренного фонда.

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В ведомстве также отметили, что переезд прошёл с максимальным комфортом. Местная администрация предоставила автотранспорт для перевозки имущества и личных вещей граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе отрапортовали об успешном выполнении программы по переселению граждан из аварийного жилья, которое признано таковым до 2012 года. Однако в городе множество ветхих и опасных домов, не попавших в эту программу. Ещё в начале года жителей призвали покинуть самостоятельно опасные дома. Но ряд жильцов категорически отказывались переселяться. Люди терпели неудобства (в доме отключили водо‑ и теплоподачу), получая счета на уже не существующие услуги. Однако покидать родные, пусть и опасные для жизни, стены не хотели. Маневренный фонд предлагает по 6 кв. метров на человека, что не всех граждан устраивало. Но предложить другое жильё, вне маневренного фонда, чиновники не могут. Да и в площадях фонда муниципалитет испытывает дефицит.

Когда ситуация обострилась, дом начал разрушаться, то 18 семей всё же переехали по решению суда. Сейчас на подъездах пустующего здания висят замки. Власти опасаются, что при открытом доступе в заброшенный дом могут забраться дети или бомжи.

Как сообщает портал t7-inform.ru, в Кунгуре сейчас числится 137 аварийных домов. Для расселения жильцов необходимо более 2 млрд рублей. Однако в 2018 году город может рассчитывать только на 50 млн рублей.