Омск, 17 ноября, 2017, 09:26 — ИА Регнум. У жителей города-миллионника Омска вновь появилась надежда на то, что в городе достроят метро. Врио губернатора Омской области Александр Бурков 16 ноября заявил о том, что хоронить проект омского метрополитена у него «рука не поднимется».

upisfree Вход в один из тоннелей Омского метро

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, вопрос, что будет с омским метро, был задан на встрече Александра Буркова с активом федерации омских профсоюзов.

«Честно скажу, проработав месяц (Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября 2017 года — прим. ИА REGNUM ), эту боль, связанную с темой метро, понимаю, но без проработки этого вопроса с Минтрансом РФ, городскими экспертами, архитекторами, ответа дать не могу. Это будет неправильно и некорректно. Единственное, слыша мнение многих омичей, не знаю насколько профессиональное, что будущего у метро нет, и давайте консервировать, совсем закрывать, попросту хоронить, скажу, моя рука не поднимется. Столько вложено народных денег, столько пролито крови и пота, что просто «рубануть шашкой» и всё ушло в прошлое, — так нельзя», — сказал врио главы.

Однако он добавил, что на своих плечах Омская область этот проект не вынесет.

«Придётся сильно стучаться в двери федералов. Надо что-то решать, например, выходить на трамвай, но по скоростному трамваю тоже есть вопросы, климат у нас не европейский. Вопросов много. Но метро — это одна из ключевых задач, стоящих перед правительством Омской области», — сказал лидерам профсоюзов Александр Бурков.

Напомним, по данным облправительства, датой начала строительства Омского метрополитена считается 1986 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года Счётная палата РФ обнародовала информацию о том, что по состоянию на январь 2008 года стоимость принятых и оплаченных работ по строительству объекта составляла 1,6 млрд руб. Остаточная стоимость работ по строительству первой линии метрополитена на 1 января 2008 года составляла 9,8 млрд рублей. Изначально планом мероприятий по подготовке к 300-летию Омска (город отпраздновал 300-летие в августе 2016 года — прим. ИА REGNUM ) объём финансирования работ по строительству метрополитена на 2008−2016 годы был запланирован в размере 30,6 млрд рублей. По факту на финансирование строительства объекта направили 6,6 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд из средств бюджета региона и 2,8 млрд — из средств федерального бюджета. Строительство метрополитена в Омске не ведется с 2014 года. Степень готовности объекта аудиторы оценили в 36%.

Распоряжением правительства РФ от 21 июня 2016 года строительство омского метро исключили из плана мероприятий по подготовке к 300-летию Омска.

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Добавим, недостроенное метро уже давно стало для омичей темой для шуток.

«Совсем скоро в Омске откроют метро, осталось ещё лет сто», — пишет омич на страницах омского паблика «Омск Live» в сосети «ВКонтакте».

"Ещё в начальной школе нам говорили про омское метро. И вот уже пенсия не за горами. Но мы ждём. Надежда умирает последней», — иронизирует подписчица группы «Омск ВК».

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