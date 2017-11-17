Южно-Сахалинск, 17 ноября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Председатель городской думы Южно-Сахалинска Елена Столярова досрочно покидает пост по собственному желанию. Но депутатом гордумы Столярова пока остаётся, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Освободилось кресло председателя думы Южно-Сахалинска

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В пятницу, 17 ноября, Елена Столярова подала заявление об уходе с должности председателя. Гордума ее заявление удовлетворила. До сентября 2019 года Столярова останется депутатом 9 избирательного округа Южно-Сахалинска. На посту председателя гордумы она останется до 30 ноября. Затем парламентарии выберут нового спикера.

Председателем гордумы Столярова проработала с декабря 2016 года.

Однако, «собственное желание» Елены Столяровой в островной столице многие связывают с недавним скандалом: в конце октября 2017 года гордума едва не утвердила жалованье своему председателю, его заместителю и мэру города с нарушением закона. Высшие должностные лица Южно-Сахалинска попытались поднять себе зарплату, причем, весьма существенно. Масла в огонь подлило то, что скандал разразился на самом пике волнений по поводу «урезания» нефтегазовых доходов Сахалинской области и происшествие получило большой общественный резонанс.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально на обсуждение депутатов гордумы был представлен проект решения, касающегося окладов председателя думы, зампреда и мэра Южно-Сахалинска, в котором оклады чиновников составляли: 22 525 у Елены Столяровой и Сергея Надсадина и 20 273 у зампреда Гордумы Владимира Зайцева. Депутаты оклады рассмотрели и должны были их утвердить на ближайшем заседании.

Однако на заседание был представлен проект с совершенно другими окладами высокопоставленных чиновников. Так, Столярова и Надсадин получали 31 281 тыс. рублей, а Зайцев — 28 153. При этом в документе черным по белому было написано: «С учётом заключения Контрольно — счётной палаты».

Бумага возмутила депутатов, они подняли шум, скандал выплеснулся за стены гордумы, а Елена Столярова — написала заявление «по собственному».

Доходы Елены Столяровой в 2016 году составили 4 млн рублей, её супруг заработал меньше — 1,366 млн рублей. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин за 2016 год заработал 4,080 млн, его жена — 6,496 млн. Зампред Гордумы Владимир Зайцев задекларировал за 2016 год 6,739 млн рублей, его супруга — 4 млн рублей.

Бюджет Сахалинской области на 2018 год принят без дефицита: 111,2 млрд рублей. На социальную помощь различным категориям граждан будет потрачено более 22 млрд рублей. Всевозможными видами соцпособий будет охвачено порядка 200 тыс. человек, при численности населения в регионе немногим более 487 тыс.

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