Новосибирск, 17 ноября, 2017, 09:35 — ИА Регнум. После появления информации о нехватки льготного инсулина в регионе прокуратура Новосибирской области назначила проверку «Новосибоблфарма» и нескольких медицинских учреждений, пишут местные СМИ. В прокуратуре уточнили, что проверка соблюдения законодательства о контрактной системе при планировании закупок для медицинских учреждений Новосибирска и Новосибирской области проводится с привлечением Росздрава.

Инсулин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2017 года новосибирцы, больные диабетом, пожаловались на нехватку льготного инсулина. По их словам, врачи отказывались выписывать им рецепты на получение льготного препарата из-за его отсутствия в аптеках. Врио губернатора Новосибирской области поручил разобраться в проблеме, но региональное министерство здравоохранения уверило главу области в том, что с запасом лекарственного препарата в области всё в порядке. После того, как о многочисленных жалобах рассказали ряд СМИ на проблему обратил внимание полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он провёл встречу с министром здравоохранения области Олегом Иванинским и поручил изменить регламент выдачи лекарственных препаратов и срок действия рецептов.

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В то же время больные диабетом пациенты указывают и на другие существующие в регионе проблемы: «отложенный спрос» отсутствует, за рецептами пациент может прийти только в один отведённый день и т.д.

Как выяснилось, проблема с нехваткой инсулина коснулась не только Новосибирской области. С острой нехваткой препарата столкнулся и Хабаровск.

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В Приморье ребенку-инвалиду по диабету восемь месяцев не выписывали льготных рецептов.

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