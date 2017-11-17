Гавайи, США, 17 ноября, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Международная группа учёных зафиксировала самый мощный в истории наблюдений взрыв звезды. Об этом 16 ноября сообщается на портале Science Alert.

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Учёные зафиксировали вспышку, возникшую в результате взрыва звезды, которая расположена в центре галактики, удалённой от Земли на 2,6 млрд световых лет. Явление было обнаружено с помощью Pan-STARRS замечен в обсерватории Халеакала.

Отмечается, что энергия вспышки составила 2,3×10 в 52-й степени эрг, что намного больше энергии, обычно выделяемой при взрыве сверхновых.

Подобные процессы происходят, как правило, в звёздных скоплениях с активными ядрами. Причиной беспрецедентной яркости могло послужить взаимодействие вещества, выделенного из внешней оболочки звезды, с плотной межзвёздной средой.

В качестве другой версии учёные выдвигают гипотезу о том, что звезда слишком близко подошла к сверхмассивной чёрной дыре.

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