Пермь, 17 ноября, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В Пермском крае с 1 сентября ряд родителей, чьи дети посещают детский сад, лишится финансовой льготы. Согласно изменениям, которые утверждены краевым правительством, компенсацию части родительской платы за пребывание ребёнка в дошкольном учреждении начнут предоставлять исключительно по принципу нуждаемости, тогда как сейчас компенсационная выплата осуществляется всем родителям воспитанников детсадов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре Прикамья.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

В ведомстве отметили, что с 1 сентября 2018 года компенсация будет предоставляться родителям (законным представителям) детей, впервые зачисленных в дошкольную организацию, с учётом критерия нуждаемости. Критерием нуждаемости будет являться признание семьи, в которой проживает ребёнок, либо малоимущей, либо многодетной.

Начисление компенсации будут производить с учётом «среднего размера родительской платы» для каждого муниципального района или города. С введением критерия нуждаемости круг получателей выплат снизится, за счёт чего прогнозируют возможность увеличения суммы компенсации для малоимущих и многодетных семей.

Стоит отметить, что каждое муниципальное образование самостоятельно устанавливает размер родительской платы за пребывание ребёнка в детском саду на своей территории. Так, в Перми на 2017 год дифференцированный размер платы родителей за присмотр и уход за детьми до трёх лет в группах полного дня в дошкольных образовательных организациях утверждён на уровне 93,28 рубля в день, а уход за детьми в возрасте от трёх до восьми лет оценивается в 115,20 рубля.

Сейчас, согласно закону, на первого ребенка в семье предоставляется компенсация в размере 20% от суммы оплаты, на второго ребенка — 50%, на третьего и каждого последующего — 70%.

Добавим, что о переводе родителей дошкольников на принцип нуждаемости заговорили ещё в конце 2016 года. Прогнозировалось, что механизм начнёт действовать уже в 2017 году. Согласно данным открытых источников, на выплаты в бюджете края на 2017 год изначально было заложено 564,8 млн рублей.