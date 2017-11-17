Якутск, 17 ноября, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В Якутске пропал известный спортсмен, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу. 42-летний мужчина вышел из дома 5 ноября и до сих пор не вернулся, информирует 17 ноября пресс-служба следственного отдела по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Боксерские перчатки

«Установлено, что пропавший Иннокентий Макаров 5 ноября 2017 года вышел из дома, расположенного по Намскому тракту города Якутска, и до настоящего времени не вернулся», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается также, что по факту безвестного отсутствия пропавшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

О пропавшем спортсмене, являющемся председателем садово-огороднического некоммерческого товарищества «Сатал», сообщили родственники, отметив, что связь с Макаровым отсутствует.

В настоящее время продолжается расследование произошедшего, устанавливается круг общения потерпевшего, следователи допрашивают родных и знакомых, назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, 29 июля в Бурятии был найден мертвым российский боец вольного стиля, чемпион Европы в этом виде борьбы Юрий Власко. Спортсмен стал участником массовой драки, в ходе которой ему нанесли смертельный удар ножом.

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20 августа в Хабаровске в ходе драки был убит пауэрлифтер Андрей Драчёв. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы.

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Кроме этих случаев, 15 сентября спортсмен-ходок Николай Иванов погиб в Москве в результате нападения неизвестного.

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