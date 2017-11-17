Москва, 17 ноября, 2017, 08:57 — ИА Регнум. В Москве размер социальных выплат, в том числе и пенсий, будут регулярно пересматриваться. Об этом в ходе прямой линии заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на портале градоначальника.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лодка

По его словам, минимальный размер пенсии в Москве установлен на уровне 17,5 тыс. рублей.

«В конце декабря люди уже получат эту пенсию, которая будет уже официально назначена с 1 января 2018 года, так как пенсии разносятся несколько раньше», — пояснил мэр.

В Москве за последние семь лет размер минимальных социальных выплат пенсионерам вырос с 10 тыс. до 17,5 тыс. рублей.

«То есть ежегодно размер этой минимальной пенсии повышается практически на 1 рублей. И в дальнейшем будем стараться повышать настолько, насколько это возможно», — пообещал Собянин.

Он также напомнил, что с 2018 года увеличенные социальные выплаты получат другие категории малообеспеченных граждан. В их числе матери-одиночки, а также многодетные семьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 января 2018 года увеличатся различные социальные выплаты, в частности, доплаты к пенсиям и детские пособия. Впервые вводятся социальные выплаты для народных и заслуженных артистов, которые вышли на пенсию. Со следующего года они будут получать 30 тыс. рублей в месяц.

Напомним, величина прожиточного минимума для пенсионеров в Москве в 2018 году составит 11 тыс. 816 рублей. Соответствующий закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год» был принят на заседании Мосгордумы 25 октября 2017 года.

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