Красноярск, 17 ноября, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Два уголовных дела в отношении директора Красноярской филармонии Юлии Кулаковой возбудили следователи управления ФСБ России по Красноярскому краю, передает 17 ноября НИА-Красноярск со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Кулакову и ее подчиненных подозревают в растрате средств филармонии в размере 10 млн рублей, которые были выведены через подконтрольную им фирму.

Отмечается, что 30 октября Кулакова оформила явку с повинной и призналась в совершении использовании мошеннической схемы по хищению денег, принадлежащих КГАУК «Красноярская краевая филармония» и Министерству культуры Красноярского края.

Уголовные дела против Кулаковой возбуждены по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата», которая предполагает, что присвоение или растрата совершены с использованием служебного положения и в крупном размере. По данному нарушению максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до шести лет.

Читайте также: На строительстве автодороги в Калмыкии обобрали бюджет на 1,7 млн рублей

Ранее уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждены в отношении заместителя директора по коммерческой деятельности Станислава Люмаса и начальника юридического отдела краевой филармонии Максима Бондаренко.

В настоящее время Кулакова дала показания сотрудникам УФСБ в качестве подозреваемой, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области начальница почтового отделения обкрадывала пенсионеров