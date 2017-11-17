Москва, 17 ноября, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Российские телеканалы «Первый» и «Россия 1» могут отказаться от трансляции зимних Олимпийских игр в случае недопуска сборной России. Об этом 17 ноября сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Олимпийский флаг с символом Олимпийских игр

По информации издания, телеканалам будет невыгодно показывать соревнования, в которых не принимают участие российских спортсмены. Это объясняется тем, что большинство зрителей, как правило, болеет за спортсменов своей страны, отсутствие которых резко снизит аудиторию трансляций.

Отмечается, что три канала планировали показывать Олимпиаду — «Первый», «Россия 1» и «Матч ТВ». И если «Первый» и «Россия 1» сразу откажутся от трансляции, то «Матч ТВ», по информации источников, может показать игры, поскольку является спортивным каналом и сможет собрать достаточные рейтинги.

Также отмечается, что российские власти могут принять политическое решение об игнорировании игр, однако это, скорее всего, не понадобится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября WADA на своём заседании приняло решение о признании РУСАДА не соответствующей кодексу организации. По мнению WADA, российское агентство не выполнило два условия — публичное признание выводов комиссии Макларена и доступ к допинг-пробам, опечатанным в связи с федеральным расследованием.

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