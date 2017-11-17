Анкара, 17 ноября, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции могут ввести войска на территорию Ирака, сообщает 17 ноября Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Пушка

Целью военной операции станет борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК), имеющей базы на севере Ирака в районе Кандиль, отмечает министр внутренних дел Турции Сулеман Сойлу.

«Мы пойдём на Кандиль. Мы разрушим все лагеря, расположенные в 25 километрах от границы», — подчеркнул Сойлу.

Целью Анкары является уничтожение РПК, совершающей вылазки на территорию Турции. Данная организация считается в стране террористической и правительство ведет с ней борьбу.

«Во-первых мы хотим разрушить укрытия РПК, расположенные близ нашей границы. Во-вторых нашей целью является горный район Кандиль», — добавляет министр внутренних дел.

Напомним, военное противостояние Турции и РПК продолжается с 2015 года, когда между сторонами конфликта были разорваны мирные соглашения. С тех пор со стороны Анкары погибло свыше 1 тыс. 200 человек, курды потеряли, по данным министерства обороны страны, свыше 10 тыс. человек.