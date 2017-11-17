Москва, 17 ноября, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится 22 ноября в Сочи. Президенты трех стран обсудят ситуация в Сирии, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В ходе саммита главы трех государств обменяются мнениями по проблематике сирийского урегулирования, в частности с учетом совместной результативной работы в Астанинском формате.

«На фоне достигнутых успехов в борьбе с терроризмом и заметного снижения уровня насилия в Сирии планируется обсудить дальнейшие шаги по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в этой стране», — говорится в официальном сообщении Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объясняя, почему так часто стали проходить встречи президентов России и Турции по Сирии, сказал, что «это разные встречи, разные форматы».

«Саммит 22 ноября — это встреча в трехстороннем формате, ибо именно эти страны — Россия, Иран и Турция — гаранты процесса политического урегулирования и обеспечения стабильности и безопасности в Сирии», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Сочи 22 ноября с девятидневным визитом. В 2017 году президенты России и Турции встретятся в шестой раз.

Напомним, последняя встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 13 ноября. Президенты общались «с глазу на глаз» более четырех часов. Затем к переговорам присоединились представители различных ведомств России и Турции.

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