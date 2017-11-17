Абу-Даби, 17 ноября, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Mars Scientific City («Марсианский город») в Дубае (ОАЭ), где будут симулироваться условия жизни на Красной планете, будет построен через 2,5 года, передает Khaleej Times.

Science.howstuffworks.com Жизнь на Марсе

По данным представителя космического агентства ОАЭ Мухаммеда Нассера аль-Ахбаби, уже определены бюджет и место строительства. Также известно, что город будет состоять из расположенных в пустыне куполов. Внутри них будут оборудованы жилища для людей и зеленые насаждения. Помимо этого, там разместят музей и научные центры.

Так, площадь «марсианского города» составит более 170 тыс. кв. м. Его стоимость оценивается в $136 млн.

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Ранее в Дубае запустили проект крупнейшей в мире солнечной электростанции. Мощность электростанции составит 700 мегаватт. Высота сооружения для улавливания отражённых солнечных лучей — 260 м.

По последним сообщениям, исследователи NASA обнаружили на Марсе гидротермальные месторождения, что может открыть тайну зарождения жизни на Земле. Месторождения обнаружены орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Данная находка доказывает, что 3,7 млрд лет назад на Марсе существовали водоемы с теплой водой.