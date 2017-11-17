Киев, 17 ноября, 2017, 07:59 — ИА Регнум. На Украине расследуют 4 тыс. уголовных дел по факту коррупции по состоянию на ноябрь 2017 года, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает 16 ноября «112 Украина».

Приговор

По его словам, 4 тыс. уголовных дел по коррупции — это число всех дел, которые ведутся на территории всей Украины. Петренко подчеркнул, что под уголовные статьи попадают не только чиновники, но и другие лица.

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Министр юстиции отметил, что правоохранители ежедневно проводят порядка 15 обысков у украинских предпринимателей, а в 2017 году общее число обысков составило 70 тыс. — на 30 тыс. меньше, чем в 2016 году. Петренко добавил, что подавляющее большинство (98%) приговоров по уголовным делам по коррупции — обвинительные.

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Напомним, по данным аудиторско-консалтинговой фирмы Ernst&Young, Украина занимает первое место из 41 государства по уровню коррумпированности. А по данным социологического опроса, проведенного фондом им. Кучерева «Демократические инициативы» и фирмой Ukrainian Sociology Service, 80% украинских жителей рассматривают коррупцию как серьезную проблему в стране.