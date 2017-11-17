Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при Организации Объединенных наций (ООН) Василий Небензя допустил возможность кратковременного технического продления мандата совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию применения химического оружия на территории Сирии (СМР), об этом дипломат 17 ноября сообщил журналистам.

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Небензя рассказал, что в ООН идут разговоры о таком техническом продлении СМР. Также российский дипломат отметил, что нужно согласовать принципы дальнейшего функционирования данного механизма.

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Отметив, что кратковременное техническое продление мандата возможно, Небензя акцентировал внимание на том, что расследование применения химоружия в Сирии должно впредь вестись на более серьезном уровне.

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Ранее ИА REGNUM писало, что 17 ноября истекает срок мандата совместного механизма ООН и ОЗХО о расследовании применения на территории Сирии химоружия. В СБ ООН были внесены две резолюции по работе миссии СМР — одна со стороны США, другая — России, обе были взаимно заблокированы, американский вариант — Россией, российский — США с Великобританией и Францией соответственно.

Отметим, что 16 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американский проект резолюции будет заблокирован: он неприемлем и не имеет шансов быть принятым.

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