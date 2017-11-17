Барнаул, 17 ноября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. За жителей села Лушниково Тальменского района Алтайского края, которым руководство ООО «Алтаймясопром» на протяжении трёх месяцев не выплачивает заработную плату, вступилось Следственное управление СКР по Алтайскому краю. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя ведомства Ольга Чеснокова, решение о незамедлительном проведении доследственной проверки принято на основании сообщений СМИ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Поросёнок

«Кроме того, в следственном отделе по ЗАТО «Сибирский» следственного управления СКР по Алтайскому краю будет организован личный прием работников, чьи трудовые права нарушены. Неотвратимость уголовной ответственности ждет каждого нерадивого работодателя, допустившего нарушения прав работников, невзирая на его положение и статус», — отметила Ольга Чеснокова.

Напомним, накануне более 100 работников свинокомплекса «Алтаймясопром», отчаявшись получить долги по заработной плате, объявили забастовку. То, что часть денежной суммы они получили продукцией, все равно не дало возможности оплачивать счета и кредиты. К примеру, детям родителей, которые перестали оплачивать квитанции в детском саду, отказали в горячем питании.

В ходе проверки следователями будет проведен необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление факта невыплаты заработной платы, объемов невыплаченных денежных средств и количества работников предприятия, перед которыми имеется задолженность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с финансами у «Алтаймясопрома» начались летом 2017 года. Именно тогда с иском о банкротстве обратилась «Барнаульская сервисная компания», задолженность перед которой составляет 669 тысяч рублей. Позже аналогичной процедуры потребовали «Внешэкономбанк», налоговая служба и ряд других компаний.

На сегодняшний день список кредиторов свинокомплекса насчитывает более десятка организаций.