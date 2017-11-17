Химки, Московская область, 17 ноября, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Подмосковные «Химки» уступили израильскому «Маккаби» в восьмом туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 69:77.

Bankoboev.Ru Мяч

В первой четверти «Химки» позволили сопернику выйти вперёд. Израильские баскетболист оторвались на девять очков. Химчанам удалось сократить отставание во второй четверти и уйти на большой перерыв с разницей «-3».

Однако после перерыва баскетболисты «Маккаби» не позволили сопернику приблизиться к себе, выиграв последние две четверти с общей разницей «+5».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 21 очко. Кроме того, форвард Томас Робинсон сумел сделать дабл-дабл — 17 очков и 13 подборов.

Наибольшую результативность в составе «Маккаби» продемонстрировал Пьер Джексон, набравший 19 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают шестое место в турнирной таблице Евролиги. Команда набрала 15 очков после восьми матчей.

Баскетбол. Евролига 2017/18. 5-й тур.

«Химки» (Россия) — «Маккаби» (Израиль) — 69:77 (19:28, 20:14, 16:20, 14:15)