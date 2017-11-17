Пекин, 17 ноября, 2017, 06:18 — ИА Регнум. Генеральный директор китайской компании Baidu Ли Яньхун анонсировал уже в 2018 году выход на рынок продукции, управляемых искусственным интеллектом, сообщает 17 ноября газета «Жэньминь Жибао»

Wx.abbao.cn Автомобили baidu

На Всемирной конференции Baidu, проходящей в Пекине, Ли представил три новых продукта в рамках проекта «умный дом».

Транспортные средства, управляемые автопилотом, являются частью национального проекта разработки технологии искусственного интеллекта, которая вступит в фазу испытаний уже в 2018 году, отметил председатель корпорации Baidu Робин Ли.

Поисковый гигант предпринял попытки продвинуть технологию автопилота на коммерческом рынке. Компания утверждает, что массовое производство транспортных средств с автопилотом будет уже возможна в 2020 году, однако, он ожидает сделать это раньше намеченного срока.

Компания Baidu была избрана для разработки Китайской лаборатории по глубокому обучению искусственного интеллекта в начале 2017 года. Технологии беспилотного транспорта являются важнейшей частью национальной исследовательской стратегии Китая.

По словам ли, Baidu планирует запустить беспилотные автобусы на специально оборудованных для этого трассах для массового испытания к концу июля 2018 года в сотрудничестве с китайским производителем коммерческим транспортных средств Xiamen King Long United Automotive Industry Co.

«Мы также запустим беспилотные транспортные средства в сотрудничестве с такими производителями, как JAC Motors и BAIC Group уже в 2019 году, а с Chery Automobile Co — в 2020 году», — подытожил Ли.

Как сообщало ИА REGNUM, президент китайской компании Shenzhen Bus Group Company Юй Ган заявил о готовности испытать беспилотный автобус на основе искусственного интеллекта, разрабатываемого другим китайским телекоммуникационным гигантом корпорацией Huawei.