Вашингтон, 17 ноября, 2017, 06:14 — ИА Регнум. Разлив 795 тыс. л нефти в результате повреждения нефтепровода произошел в округе Маршалл (штат Южная Дакота, США), передает телеканал CBC.

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Повреждение получил нефтепровод Keystone, принадлежащий компании TransCanada (Канада). Разлив отмечен 16 ноября.

Чтобы предотвратить дальнейший разлив нефти, нефтепровод частично перекрыли — от города Хардисти (Альберта, Канада) до города Кашинг (штат Оклахома, США) и города Патока (штат Иллинойс, США) в США.

Уточняется, что сейчас идет устранение повреждения и последствий ЧП.

Напомним, 15 октября от взрыва на нефтяной платформе в озере Пончартрейн (штат Луизиана, США) пострадали семь человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября американское министерство юстиции заявило, что готово ужесточить наказания за «нанесение критического ущерба объектам энергетической инфраструктуры».