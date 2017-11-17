Сиань, Китай, 17 ноября, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Китай анонсировал запуск новой онлайн-платформу по предоставлению информации касательно украденных или утерянных культурных реликвиях, на которой уже помещено более 200 информационных сообщений касательно потерянных артефактов, сообщает 17 ноября газета «Жэньминь жибао».

Tерракотовая армия. Китай

Платформа публикации сведений об украденных (утраченных) реликвиях Китая была открыта на торжественной церемонии, которая прошла 16 ноября в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Как сообщает издание, вебсайт был запущен совместно с Государственной администрацией культурного населения Китая (SACH) и Министерством общественной безопасности КНР.

Создатели платформы хотели посредством ее предоставить общественности конкретную сведения из-за рубежа о пропавших реликвиях, а также сведения о задержаниях преступников, промышлявших кражей культурных реликвий.

Кроме того, платформа может быть использована, как инструмент привлечения общественности к проблеме защиты культурного наследия страны. Как утверждают создатели, многие проявляют очень большую заинтересованность в поиске и предоставлении улик, желая помощь в это полезном деле.

Изданию The Global Times удалось изучить работу платформы. Помимо информации о пропаже реликвии, на сайте помещаются сведения о её возрасте, месте находки, месте и времени пропажи, а также сами фотографии. Таким образом, платформа может служить и в образовательных целях.

Стоит отметить, что многотысячелетний Китай крайне трепетно относится к своему культурному наследию, а также к культурам малочисленных народностей, которые проживают на его территории и составляют единое китайское культурное пространство. В частности, даже решая проблему трудоустройства населения, власти КНР занимаются популяризацией и возрождением традиционных ремёсел, решая сразу две проблемы.