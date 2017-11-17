Москва, 17 ноября, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказать Российскому антидопинговому агентству в восстановлении его статуса не вызвало удивления у российской стороны, заявил Юрий Ганус, гендиректор РУСАДА, передает Russia Today.

Иван Шилов ИА REGNUM WADA

«Это решение не вызвало удивления, — сказал он. — Все зависящие от нас пункты дорожной карты мы выполнили. Остались два вопроса, которые выходят за рамки наших полномочий, поэтому WADA вынесло такой вердикт», — сказал Ганус.

Два требования, «выходящие за рамки» — признание выводов, содержащихся в докладе Ричарда Макларена (глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи) и обеспечение доступа международного агентства к опечатанным допинг-пробам Московской лаборатории.

Напомним, членство РУСАДА в WADA было приостановлено в 2015 году на основании обвинений в применении допинга в российском спорте. В докладе Макларена, не подтвержденном реальными фактами, сообщалось, что в российском спорте применение допинга носит системный характер.

После того, как WADA признала РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу, Москве был поставлен ряд условий по восстановлению статуса организации. 15 ноября российский министр спорта Павел Колобков заявил, что Москва сделала все возможное, чтобы восстановить статус РУСАДА.

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Как рассказал Колобков, теперь WADA считает нерешенным вопрос допуска допинг-офицеров организации в закрытые города России.

«Сегодня они снова нам сказали, что вопрос не решен, потому что где-то 45 минут допинг-офицер не мог попасть в город», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в WADA заявили, что РУСАДА признано несоответствующим международному кодексу.