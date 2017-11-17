Вашингтон, 17 ноября, 2017, 03:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готов озвучить решение по вопросу о внесении Северной Кореи в число стран-спонсоров терроризма, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, официальное объявление об этом президент сделает на следующей неделе.

«Я уверена, что президент сделает объявление об этом на следующей неделе в первую очередь», — сообщила Сандерс журналистам.

Напомним, 16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что настало время «неотложных действий» против Северной Кореи.

Ранее, 15 ноября, Трамп выступил в парламенте Южной Корее с программной речью и призвал все страны, в особенности Россию и Китай, обеспечить международную изоляцию Северной Кореи.