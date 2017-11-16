Пекин, 17 ноября, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Находящийся с визитом в Китае президент Панамы Хуан Карлос Варела и премьер Госсовета КНР Ван И открыли посольство Панамы в Пекине спустя пять месяцев после установления дипломатических отношений, сообщает 16 ноября агентство «Синьхуа».

Хуан Карлос Варела с супругой

"Церемония открытия является событием исторической важности», — заявил Варела, добавив, что «Панама будет твердо следовать политике «одного Китая» и развивать дружественное сотрудничество с Китаем».

Варела пробудет с государственным визитом в Китае с 16 по 22 ноября. Это первый визит панамского лидера в Китай с того момента, как два государства установили дипломатические отношения 13 июня 2017 года.

«Решение установить дипломатические отношения с Китаем президентом Варелой находится в согласии с историческими трендами и служит государственным, национальным и народным интересам Панамы», — заявил Ван, добавив, что с момента установления дипломатических отношений наблюдается ежедневный прогресс в развитии двусторонних отношений, а встреча лидеров двух стран откроет новую эру общего развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Китай и Панама установили дипломатические отношения. Этому последовал разрыв дипломатических отношений между Панамой и Тайванем. Таким образом в мире осталось лишь 20 государств, до сих пор имеющих дипломатические отношения с Тайванем. В основном, это страны Океании, а также Центральной и Южной Америки.

Китай не признает суверенитета Тайваня, а одним из ключевых условий заключения дипломатических отношений с КНР является приверженность партнеров принципу «одного Китая».

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