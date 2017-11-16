Киев, 16 ноября, 2017, 23:19 — ИА Регнум. За девять дней до начала саммита «Восточного партнерства» Европейский парламент призвал к углублению евроинтеграции Украины, Грузии и Молдавии в рамках модели «Восточное партнерство +», включая присоединение этих стран к таможенным, энергетическим и цифровой индустрии ЕС, а также к Шенгенской зоне, сообщает интернет-издание New Europe 16 ноября.

СВ ДНР ОБСЕ. ДНР

Депутаты приняли резолюцию о том, что все три республики, в конечном итоге, могут быть рассмотрены в качестве членов Европейского союза.

Резолюция также обещает поддерживать «коллективное давление на Россию для разрешения конфликтов на востоке Украины и на оккупированных территориях Абхазии, Южной Осетии, а также на территории Приднестровья».

Этот шаг парламента предваряет саммит Восточного партнерства 2017 года, намеченный на 24 ноября в Брюсселе. Само партнерство было создано в 2009 году для углубления связей ЕС с шестью восточноевропейскими странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Рекомендации были одобрены 10 октября Комитетом по иностранным делам парламента.

Текст носит рекомендательный характер, но законодатели ЕС заявили, что приветствуют «значительный прогресс», достигнутый со времени предыдущего саммита по Восточному партнерству, который проходил в Риге в 2015 году.

В тексте также содержится призыв к государствам-членам «согласиться на амбициозную декларацию саммита 2017 года, которая устанавливает долгосрочные цели», и подчеркивает, что соглашения об ассоциации, подписанные с тремя странами, «не являются конечной целью в их отношениях с ЕС».

Законодатели заявили, что выступают за «четкие ориентиры для будущего сотрудничества» и что ЕС не будет заключать никаких договоров с какой-либо из стран Восточного партнерства, если те не будут уважать ценности ЕС или будут «запугивать правозащитников и журналистов».

Текст не был нацелен на кого-то конкретно, но известно, что парламент в прошлом критиковал некоторые страны за предполагаемые нарушения прав. 13 ноября 47 членов парламента осудили [жестокое] обращение с заключенным в тюрьму азербайджанским журналистом Афканом Мухтарли и потребовали его немедленного освобождения.

В резолюции также говорилось о том, что депутаты Европарламента поддержали размещение вооруженной полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на востоке Украины.