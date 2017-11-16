Вашингтон, 16 ноября, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций проголосовать за продление мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию (СМР) случаев применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Об этом Трамп написал сегодня, 16 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Необходимо, чтобы все в Совете Безопасности ООН проголосовали за возобновление СМР по Сирии для того, чтобы у режима Асада больше не было возможности когда-либо совершать массовые убийства с применением химического оружия», — написал Трамп.

Напомним, ранее СМР представил доклад, в котором ответственность за применение зарина 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхуне возложена на сирийские власти, а за использование сернистого иприта в Марат-Умм-Хоше 16 сентября 2016 года на боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом каких-либо внятных доказательств применения химического оружия представлено не было, также, как и доказательств причастности к этому сирийских властей.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен добиваться продления мандата Совместного механизма расследования (СМР), срок действия которого истекает 17 ноября.