Крупное ДТП в Марий Эл: установлен владелец микроавтобуса
Йошкар-Ола, 16 ноября, 2017, 22:16 — ИА Регнум. В Марий Эл установлен владелец микроавтобуса, который столкнулся с лесовозом в Килемарском районе Марий Эл. По данным управления МВД, владельцем является индивидуальный предприниматель, сообщает ИА REGNUM.
Микроавтобуc Mercedes Sprinter вместимостью 20 человек был выпущен в 2015 году. Установлено, что транспортное средство выехало из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.
В настоящее время на месте происшествия находятся министр внутренних дел Виктор Косарев, и.о. начальника УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Игорь Воронцов, а также глава региона Александр Евстифеев. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск произошло вечером 16 ноября. Столкнулись микроавтобус и лесовоз.
По последним данным, число погибших увеличилось до 15 человек, пятеро пострадавших госпитализированы.
По факту ДТП начата доследственная проверка, которую инициировал Следственный комитет РФ.