Йошкар-Ола, 16 ноября, 2017, 22:16 — ИА Регнум. В Марий Эл установлен владелец микроавтобуса, который столкнулся с лесовозом в Килемарском районе Марий Эл. По данным управления МВД, владельцем является индивидуальный предприниматель, сообщает ИА REGNUM.

ГТРК Марий Эл Сотрудники экстренных служб на месте аварии

Микроавтобуc Mercedes Sprinter вместимостью 20 человек был выпущен в 2015 году. Установлено, что транспортное средство выехало из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.

В настоящее время на месте происшествия находятся министр внутренних дел Виктор Косарев, и.о. начальника УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Игорь Воронцов, а также глава региона Александр Евстифеев. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск произошло вечером 16 ноября. Столкнулись микроавтобус и лесовоз.

По последним данным, число погибших увеличилось до 15 человек, пятеро пострадавших госпитализированы.

По факту ДТП начата доследственная проверка, которую инициировал Следственный комитет РФ.