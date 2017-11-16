Донецк, 16 ноября, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко поручил уполномоченному по правам человека ДНР Дарье Морозовой подготовиться к обмену пленными с украинской стороной. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба главы ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Сообщается, что после телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Захарченко отдал распоряжение омбудсмену ДНР Дарье Морозовой подготовиться к обмену пленными с украинской стороной, уточнить списки на обмен и выполнить все необходимые мероприятия для его проведения.

На пресс-конференции Захарченко заявил, что следующий шаг в вопросе обмена пленными — за Украиной.

«Мы меняем то количество пленных, на почти 300 человек, которых должна отдать Украина. Сейчас шаг за Украиной, если они по спискам тех людей, которых готовы поменять, дадут, то мы готовы произвести обмен», — сказал Захарченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Ново-Иерусалимском монастыре. Там Медведчук попросил Путина поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и народными республиками Донбасса.

В тот же день Путин позвонил главам ДНР и ЛНР — Александру Захарченко и Игорю Плотницкому и обсудил с ними предложение Медведчука. Захарченко и Плотницкий поддержали эту инициативу.